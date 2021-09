Samsung Galaxy A50, A32, A8 en Z Flip krijgen nieuwe augustus-update

Samsung heeft de update-sluizen opengezet voor een aantal toestellen. Dit is het geval voor de Galaxy A50, A32, A8 en Z Flip. De updates worden vanaf nu uitgerold in Nederland.

Updates voor Samsung’s

Verschillende toestellen van Samsung worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. We beginnen met de Samsung Galaxy A50. Ricardo en Gerard laten aan DroidApp weten dat hun smartphone de beveiligingsupdate van augustus 2021 heeft mogen ontvangen; een update van 149,72MB. Zover bekend worden er geen verdere nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd met de patch.

Een vergelijkbare update staat ook klaar voor andere smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Dit geldt voor de Samsung Galaxy A32 en de Samsung Galaxy A8 (2018). Deze ontvangen dus allen de beveiligingsupdate van augustus. Voor geen van de toestellen wordt hierbij nieuwe functionaliteit toegevoegd. Samsung heeft bovenop de patches van Google, ook eigen kwetsbaarheden aangepakt.

Voor de Samsung Galaxy Z Flip staat ook een nieuwe update klaar. Functies die we kennen van de Z Flip 3 komen hiermee naar de Z Flip. Volgens Sjoerd gaat het om de update naar One UI 3.1.1. Onder andere multitasken moet beter gaan. Zelfs de patch van september wordt meegeleverd. Interessant, want details zal Google hierover pas volgende week uit de doeken doen.

Samsung Galaxy A32 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 266,00 euro

Samsung Galaxy A50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 347,00 euro