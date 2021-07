Samsung rolt juli 2021-update uit voor Galaxy A50

De Samsung Galaxy A50 gaat alweer een tijd mee, maar het toestel is nog altijd niet vergeten door de fabrikant. Nu wordt voor de Galaxy A50 een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold. Deze wordt vanaf nu uitgerold in Nederland en België.

Juli-update voor Galaxy A50

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Samsung Galaxy A50. De Zuid-Koreaanse fabrikant rolt voor de smartphone een nieuwe security-patch uit. Het is zeker nog niet de laatste update; want zeker drie jaar lang belooft Samsung beveiligingsupdates voor de smartphone die in februari 2019 werd aangekondigd.

Ricardo en Gerard laten aan DroidApp weten dat hun Samsung Galaxy A50 wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate juli 2021. Dit is de meest recente update die beschikbaar is voor Android. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook optimalisaties en verbeteringen doorgevoerd. Er worden zover bekend verder geen nieuwe functies doorgevoerd.