Samsung Galaxy A50 krijgt beveiligingsupdate april 2021

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy A50. Het toestel wordt bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate.

Galaxy A50: april-patch

Iedere maand wordt de Samsung Galaxy A50 bijgewerkt met een nieuwe update. Nu is het opnieuw de beurt aan het toestel, dat wederom een nieuwe security-patch aangeboden krijgt. Het is niet de nieuwste, maar wel een nieuwere dan de maart-update die tot voorheen op de Galaxy A50 te vinden was.

Jongejan laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate april 2021. Niet alleen kent de update verbeteringen in de beveiliging, maar ook is de Bluetooth-verbinding en stabiliteit verbeterd met deze software-update. De update is circa 154MB groot en is vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy A50. Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hiervan een melding op je toestel.