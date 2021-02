Samsung Galaxy A50 en Nokia 7.2 in afwachting van Android 11: eerst februari-patch

De februari-patch is vanaf nu beschikbaar voor de Nokia 7.2 en Samsung Galaxy A50. Gebruikers van de twee smartphones kijken reikhalzend uit naar de nieuwe Android 11-versie.

Februari-patch voor A50 en 7.2

Nokia en Samsung hebben allebei voor een toestel een nieuwe security-patch klaargezet voor hun smartphone. Gerard en Ricardo laten aan DroidApp weten dat hun Galaxy A50 de beveiligingsupdate van februari 2021 inmiddels heeft mogen installeren. Ditzelfde nieuws is er voor de Nokia 7.2 die dezelfde update krijgt. Zover als duidelijk is, worden er verder geen nieuwe functies of grote aanpassingen gedaan.

Dat laatste is niet heel gek; beide smartphones zijn in afwachting van de update naar Android 11. Hiervoor is nog wel even wat geduld nodig. Samsung zal de update uiterlijk in mei uitrollen voor de A50, zo maakte Samsung eerder bekend. In het Android 11 update overzicht zien we verder de Nokia 7.2 staan. HMD Global zal dit toestel eind Q1, begin Q2 de nieuwste versie aanreiken.

