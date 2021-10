Samsung Galaxy A50 en Galaxy Z Fold 3 krijgen nieuwe september-update

Samsung rolt voor twee van haar smartphones een nieuwe update uit. Het is een nieuwe september-update voor de Galaxy A50 en de Galaxy Z Fold 3. Voor het laatste model is het de eerste grotere update.

Galaxy A50

De Samsung Galaxy A50 ontvangt beveiligingsupdate september 2021. Dit laat Ricardo aan DroidApp weten. Het is een update met een grootte van 148,52MB en deze brengt zover bekend geen grote veranderingen mee. Alleen de nieuwe security-patch wordt doorgevoerd met de update.

Galaxy Z Fold 3

Een nieuwe update is er ook voor de Samsung Galaxy Z Fold 3. Samsung is gestart met het uitrollen van dezelfde security-patch voor de vouwbare smartphone. Bart meldt dat de update zo’n 840MB groot is, wat een flinke omvang is voor een software-update. Toch halen we geen nieuwe functies eruit die toegevoegd zijn, maar vermoedelijk heeft Samsung de nodige verbeteringen aan de achterkant doorgevoerd.

Wanneer de update gedownload kan worden, krijg je hier een notificatie van op je smartphone.