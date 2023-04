Samsung Galaxy A51 bijgewerkt met grote One UI 5.1 update

De Samsung Galaxy A51 krijgt zijn laatste grote update binnen. De telefoon wordt bijgewerkt naar One UI 5.1, waarbij nieuwe functies worden geïntroduceerd.

Galaxy A51 met One UI 5.1

Zo’n 3,5 jaar geleden werd de Samsung Galaxy A51 uitgebracht. Het toestel werd een groot succes. Voor een nette prijs kreeg je een fijn werkende telefoon. Het is nu tijd voor waarschijnlijk de laatste grotere update voor het toestel. Hoewel de telefoon nog tot begin 2024 beveiligingsupdates zal krijgen, zit er geen One UI-update meer in voor de A51.

Jesse meldt dat hij de update naar One UI 5.1 kan binnenhalen voor de Samsung Galaxy A51. Wat betreft de security-patch loopt de telefoon wel nog iets achter; de update wordt gecombineerd met de patch van februari. Dankzij de update naar One UI 5.1 kun je verschillende verbeteringen en nieuwe functies verwachten.

In de changelog zien we bijvoorbeeld terug dat de weer-app en widget vernieuwd is. Ook kun je gebruik maken van de Standen en routines, is de galerij-app verbeterd met een nieuwe informatieweergave en werkt het multitasken beter. Samsung heeft ook de Samsung Internet browser voorzien van verbeteringen, waardoor je direct op een ander Galaxy-apparaat direct verder kunt internetten.

Wanneer je de update binnen kunt halen voor de Samsung Galaxy A51, krijg je hiervan een melding op je smartphone.