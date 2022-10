Samsung Galaxy A52 en Galaxy A51 krijgen nieuwe security-patch

Een nieuwe beveiligingsupdate wordt door Samsung uitgerold naar twee van haar modellen. De fabrikant rolt security-updates uit naar de vorig jaar verschenen Galaxy A52, en ook de Galaxy A51 krijgt een nieuwe update aangeboden.

Updates voor Galaxy A51 en A52

Twee smartphones uit het aanbod van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe update. Om te beginnen de update voor de Samsung Galaxy A52. Frank laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone de beveiligingsupdate van oktober aangeboden krijgt voor zijn toestel. Eerder verscheen deze update al voor de Galaxy A52s en de A53, nu dus ook voor de A52. De update brengt zover bekend geen grote veranderingen of nieuwe functies, enkel de beveiligingsupdate. De update heeft een grootte van iets meer dan 190MB en kan vanaf nu gedownload worden op het toestel.

Samsung heeft voor de Galaxy A51 die inmiddels al bijna drie jaar op de markt is, ook een nieuwe update klaargezet. Sander laat ons weten dat hij de beveiligingsupdate van september heeft mogen ontvangen op zijn toestel. Deze update heeft een grootte van circa 142 MB en wordt vanaf nu uitgerold in ons land. Ook hier alleen de nieuwe security-patch en geen verdere nieuwe functies of veranderingen.

