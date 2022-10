Samsung Galaxy A53, Z Flip 3 en Galaxy Watch 4 krijgen nieuwe update

Samsung heeft dit weekend voor drie apparaten een nieuwe update klaargezet. Dit zien we allereerst terug in de vorm van een nieuwe security-patch voor de Galaxy A53 en Z Flip 3. Ook is er nieuws voor de Galaxy Watch 4.

Update voor Galaxy A53 en Flip 3

In Nederland en België wordt door Samsung een nieuwe security-patch uitgerold voor twee van haar toestellen. Fijke laat aan ons weten dat haar toestel de beveiligingsupdate van oktober heeft binnengekregen voor de Galaxy Z Flip 3. De changelog meldt verder geen aanpassingen of verbeteringen. Naast de patches van Google heeft Samsung ook haar eigen patches aan de update toegevoegd. Dit maakt de update zo’n 286,72MB groot. De Samsung Galaxy A53 krijgt eveneens de oktober-update aangereikt. Deze update is circa 237MB groot en brengt geen verdere aanpassingen.

Galaxy Watch 4

De nieuwe Galaxy Watch 5 mag dan weliswaar de nieuwste smartwatch zijn van Samsung, de Galaxy Watch 4 wordt niet vergeten. Het horloge krijgt een nieuwe stabiliteitsupdate, zonder grote noemenswaardige kenmerken. Onlangs werd de Watch 4 al geüpdatet met een grotere update, en deze kleinere update brengt vermoedelijk wat bugfixes, waarbij de plooien gladgestreken worden.

De updates zijn vanaf nu te downloaden voor de smartphones en smartwatch.