Samsung Galaxy A52s en Motorola Edge 20 krijgen oktober-update

Een gloednieuwe update staat vanaf nu klaar voor de Galaxy A52s van Samsung en de Edge 20 van Motorola. Beide toestellen worden door de fabrikanten bijgewerkt naar de nieuwste security-patch.

Updates bij Samsung en Motorola

De beveiligingsupdate van oktober is reeds uitgerold voor een handjevol toestellen, en daar komen nu weer een paar smartphones bij. Van twee lezers krijgen we bericht over een nieuwe update voor hun toestel. Allereerst is er Samsung, die de nieuwe beveiligingsupdate oktober 2022 beschikbaar stelt voor de Samsung Galaxy A52s. De smartphone ontvangt enkel de nieuwe patch van oktober, zonder dat er verder nieuwe functies of verbeteringen zijn doorgevoerd. Wel heeft Samsung bovenop de patches van Google nog eigen patches toegevoegd.

Richard meldt zich ook met een update voor zijn smartphone. Het is een update voor de Motorola Edge 20, die bijgewerkt wordt met eveneens de oktober-patch. Dit betekent dat de beveiliging van het toestel weer helemaal up-to-date is bij de smartphone.

Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

