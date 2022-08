Samsung Galaxy A52, Galaxy Z Flip 3 en Nokia G50 krijgen update

Samsung en Nokia rollen een nieuwe update uit voor hun toestellen. Het gaat om een nieuwe update die vanaf nu gedownload kan worden voor de Galaxy A52, Z Flip 3 en Nokia G50.

Updates bij Samsung en Nokia

We hebben weer wat update-nieuws voor je. Natuurlijk kun je hiervoor wekelijks terecht in ons Android Update Bulletin voor een compleet overzicht; het nieuws is er nu voor drie verschillende smartphones.

Samsung bijvoorbeeld, zij rollen beveiligingsupdate augustus uit voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy A52, waarbij het 5G-toestel als eerst aan de beurt is. Fijke laat ons weten dat haar Flip 3 daarbij ook stabiliteitsverbeteringen krijgt, en dat er verschillende Samsung-apps met de update bijgewerkt worden. De updategrootte komt uit op 427,48MB.

Nokia

Nieuws is er ook uit de stal van Nokia, waar de Nokia G50 geüpdatet wordt. Jan laat weten dat zijn smartphone beveiligingsupdate juli binnenkrijgt, die ook gelijk de juni-update meebrengt. Het was alweer een tijdje geleden dat er een update voor de Nokia G50 werd uitgerold, dus het is goed te zien dat de fabrikant het toestel nog niet vergeten is. Jan meldt verder dat het systeem wat sneller lijkt te reageren na de update.

Wanneer je de updates kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

