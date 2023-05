Samsung Galaxy A52 en Tab S6 Lite krijgen mei-update

Samsung rolt voor een aantal producten de nieuwe update van mei uit. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A52, maar ook de Galaxy Tab S6 Lite wordt niet vergeten, terwijl die tablet al een tijd op de markt is.

Updates voor Tab S6 Lite en A52

We beginnen met de Samsung Galaxy A52 die een update kan downloaden. De smartphone wordt in navolging van onder andere de Galaxy A52s en ook de nieuwe Galaxy A54 geüpdatet met de update naar mei. Beveiligingsupdate mei is de meest recente security-patch die er voor Android te downloaden is. Met de update worden enkele tientallen kwetsbaarheden aangepakt.

Overigens is dat niet de enige verbetering die uitgerold wordt voor het toestel. Want ook Samsung’s eigen mei-patches worden doorgevoerd met deze update. Theo meldt aan DroidApp dat zijn Samsung Galaxy Tab S6 Lite eveneens de mei-update heeft mogen ontvangen.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding op je smartphone of tablet. Eventueel kun je handmatig controleren op updates, om te zien of jij hem al kunt downloaden.