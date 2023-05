Samsung rolt mei-update uit voor Galaxy A52s en Note 20-serie

Drie smartphones van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe security-patch. De update van mei is vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy Note 20, de Note 20 Ultra en de Samsung Galaxy A52s. Hiermee wordt de beveiliging van het toestel bijgewerkt.



Mei-update voor Samsung-toestellen

Samsung stelt de beveiligingsupdate van mei beschikbaar voor de Samsung Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. De twee toestellen krijgen vanaf nu de update in Nederland, zo laat Alexander aan ons weten. De update, die een grootte heeft van 210,22MB bevat zover bekend geen nieuwe functies of grote aanpassingen. Wel dus de nieuwe beveiligingsupdate, waarbij er vermoedelijk door Samsung zelf ook nog bugfixes zijn doorgevoerd.

De nieuwe mei-update is er ook voor de Samsung Galaxy A52s. De smartphone krijgt, net als de Note 20-modellen niet alleen het nieuws uit de Google-patch, maar ook Samsung’s eigen patches van mei zijn toegevoegd aan de update. Ook hier verder geen nieuwe functies of veranderingen die doorgevoerd zijn in de update, zo melden Roelf en Raymond aan ons.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone. Je kunt ook handmatig controleren op updates via de instellingen op je telefoon.

Samsung Galaxy A52s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 365,00 euro