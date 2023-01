Samsung Galaxy Note 20 en A52s krijgen januari-update, ook voor Realme GT 2 Pro

Samsung en Realme beginnen aan het updaten van een nieuwe reeks toestellen. Voor Realme betekent dit dat er een update klaarstaat voor de Realme GT 2 Pro, bij Samsung voor de Note 20 en A52s.

Updates bij Samsung

Samsung heeft voor verschillende smartphones al de nieuwe beveiligingsupdate van januari vrijgegeven, en nu komen daar nog eens drie modellen bij. We krijgen tips van onder andere Frank, Ricardo en Roelf over het ontvangen van nieuwe updates. De januari-update wordt namelijk uitgegeven voor verschillende toestellen. Samen met de update van januari, levert Samsung ook nog eigen patches mee die kwetsbaarheden aan de kant van Samsung zelf aanpakken.

De beveiligingsupdate van januari wordt vanaf nu uitgerold naar de Samsung Galaxy A52s, de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Realme GT 2 Pro

Realme, het dochtermerk van Oppo, heeft ook een nieuwe update vrijgegeven. Het gaat om een gecombineerde update met de patch van december en die van januari voor de Realme GT 2 Pro, zo laat Stephen ons weten. We verwachten dat de update ook voor de Realme GT 2 zelf te downloaden is.

In de changelog zien we ook dat enkele problemen worden opgelost met deze update, en ook zijn er verbeteringen in de systeemstabiliteit.

