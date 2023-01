Samsung geeft Galaxy A52 januari-update; Android 13 voor Tab A7 Lite

Samsung rolt voor twee modellen een nieuwe update uit. Gebruikers van de Galaxy A52 zien een nieuwe beveiligingsupdate; de bezitters van de Tab A7 Lite kunnen de update naar Android 13 downloaden.

Januari-update voor Galaxy A52

De Samsung Galaxy A52 wordt door de fabrikant geüpdatet naar een nieuwe security-patch. De bezitters van de Galaxy A52 5G krijgen de beveiligingsupdate januari als eerst aangeboden, zo laat Simon aan DroidApp weten. De telefoon krijgt met de update niet alleen de nieuwe patches vanuit Google zelf, maar ook Samsung’s eigen patches worden meegeleverd. Dit betekent dat het toestel weer helemaal up-to-date is met de nieuwste beveiligingssoftware. Daarnaast belooft de update verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid van het toestel. We verwachten de update in de komende tijd ook voor de 4G-versie en voor de Galaxy A52s.

Android 13 voor Tab A7 Lite

We krijgen ook nog een andere tip binnen, die gaat over de Galaxy Tab A7 Lite. Waar eerder al de Galaxy Tab A8 werd bijgewerkt naar Android 13, is de nieuwe Android-versie er ook voor de Galaxy Tab A7 Lite. De update brengt direct ook One UI 5.0 mee, wat de nieuwste skin is van Samsung’s software. Je krijgt na deze update meer achtergrondkeuzes, een vernieuwde selectie van pictogrammen, de nieuwe slimme suggestie widget van Samsung zelf en meer kleuropties in de interface. Ook de interface van de camera is licht aangepast en je hebt beter inzicht in je privacy en de beveiliging van je apparaat.

Wanneer je de update kunt downloaden voor je smartphone of tablet, krijg je hiervan een melding op je toestel.