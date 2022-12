Samsung Galaxy S22-serie en Galaxy A52 krijgen beveiligingsupdate december

Samsung rolt voor vier van haar toestellen een nieuwe update uit. Het is beveiligingsupdate december 2022, welke vanaf nu uitgerold wordt voor de Samsung Galaxy S22-serie en de Galaxy A52. De update bevat een hoop aantal patches voor de beveiliging van je telefoon.

Galaxy S22: beveiligingsupdate december

Normaal is Samsung er als de kippen bij met de Galaxy S22-serie die een nieuwe beveiligingsupdate krijgt, maar deze maand werden eerst andere devices van het merk geüpdatet. Nu is het dan toch het moment dat de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra bijgewerkt worden met de nieuwste security-patch voor Android. De drie modellen krijgen vanaf nu in Nederland en België de beveiligingsupdate van december 2022. In deze update worden maar liefst 81 patches doorgevoerd. Hoewel deze niet direct voor alle toestellen bedoeld zijn, is dit in ieder geval een flink aantal. Bovenop de patches van Google, heeft Samsung zelf ook nog een reeks eigen patches voor december toegevoegd aan de update.

Samsung belooft verder met de update voor de Galaxy S22-serie dat de algehele stabiliteit van functies verbeterd wordt, al wordt hier niet in detail op ingegaan. Het is ook nog eens een flinke update, waarbij de grootte uitkomt op een kleine 446MB in het geval van de Galaxy S22+. Per model kan de grootte nog een beetje verschillen. Zover bekend zijn er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd.

Galaxy A52

Van de week werd de Galaxy A52s al bijgewerkt met de december-update; nu is de voorloper van dit toestel aan de beurt. Vanaf nu krijgt de Samsung Galaxy A52 ook de beveiligingsupdate van december aangeboden. Ook hier geen nieuwe functies of grote veranderingen die doorgevoerd zijn.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone. Je kunt via het menu met instellingen via software-update ook handmatig controleren op updates.

