Samsung Galaxy A52s en Nokia G60 krijgen juni-update

Samsung en Nokia rollen voor een aantal telefoons een nieuwe update uit. Gebruikers zien de update van juni binnenkomen op de Galaxy A52s en op de Nokia G60.

Updates bij Samsung en Nokia

De beveiligingsupdate van juni wordt door Samsung en Nokia uitgerold naar twee modellen. We horen van Roelf dat zijn Galaxy A52s bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate van juni 2024. Deze update brengt de patches van Google, samen met de Samsung-patches van juni. De update is een kleine 318MB groot. De kans is aanwezig dat Samsung hierbij ook bugs oplost en verbeteringen in de stabiliteit brengt.

Nokia stelt de juni-update beschikbaar voor de Nokia G60. Dit horen we van Danny. Zijn smartphone wordt eveneens voorzien van de juni-update. De grootte van deze update komt uit op circa 92MB.

De updates zijn vanaf nu beschikbaar. Je krijgt een melding op je telefoon als je deze binnen kunt halen.

