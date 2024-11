Samsung Galaxy A53 krijgt beveiligingsupdate van november aangeboden

De beveiligingsupdate van november staat klaar voor weer een toestel van Samsung. De telefoon die de update vanaf nu aangeboden krijgt, is de Samsung Galaxy A53. De telefoon van de fabrikant krijgt daarbij ook nog enkele andere verbeteringen van Samsung zelf.

Galaxy A53 met november-update

Samsung bracht in 2022 de Galaxy A53 uit. Nu bijna drie jaar later wordt de telefoon de Zuid-Koreaanse fabrikant nog altijd braaf voorzien van updates. Destijds was het een smartphone met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Nog altijd is het een prima toestel, en is het in de afgelopen jaren opgevolgd door de Galaxy A54 en nieuwe Galaxy A55.

Terug naar de Samsung Galaxy A53. Dat toestel krijgt vanaf nu beveiligingsupdate november aangereikt, zo laat Han aan DroidApp weten. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook nog eigen patches toegevoegd.

Wanneer je de update kunt binnenhalen, krijg je hier een melding van op je smartphone. Wil je daar niet op wachten, dan kun je via het menu met instellingen handmatig controleren op updates. De update heeft een grootte van circa 283MB.