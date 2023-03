Samsung Galaxy A53 krijgt update naar One UI 5.1

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy A53. De smartphone in het middensegment wordt bijgewerkt naar One UI 5.1. De flinke update brengt veel nieuwe functies.

Galaxy A53 krijgt One UI 5.1

De volgende smartphone van Samsung wordt bijgewerkt met een update naar One UI 5.1. Dankzij deze update kun je profiteren van veel nieuwe functies en verbeteringen die Samsung voor je heeft klaargezet. In de afgelopen tijd werden verschillende modellen van Samsung al geüpdatet naar de One UI 5.1 update, nu is dus de Samsung Galaxy A53 aan de beurt.

Met de update naar One UI 5.1 zijn verschillende nieuwe functies toegevoegd, die we eerder al hebben uitgelicht in de update voor de S22. Nieuw is bijvoorbeeld dat je in de galerij-app een gedeeld album kunt aanmaken. Dit betekent dat je een album samen met je partner, familie of vrienden bij kunt houden. Tevens is er een nieuwe batterij-widget die inzicht geeft in het batterijpercentage van verbonden apparaten. Ook kun je nieuwe standen en routines gebruiken. Samsung heeft ook de eigen Internet-browser geüpdatet met verbeteringen. De update bundelt ook direct beveiligingsupdate februari 2023, zo meldt Gertjan ons.

Samsung rolt de update voor de Samsung Galaxy A53 vanaf nu uit. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding van op je smartphone.