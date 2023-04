Samsung Galaxy A53, Z Flip 3 en Fold 3 krijgen One UI 5.1 met april-update

Drie toestellen van Samsung krijgen een nieuwe One UI 5.1 update aangereikt. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A53, de Galaxy Z Flip 3 en de Z Fold 3.

Samsung-updates met One UI 5.1

Een grote update wordt aangereikt voor de nieuwste smartphone uit de A-serie, en de twee vouwbare toestellen uit de derde generatie van Samsung. Han meldt de update voor de Galaxy A53, Fijke voor haar Galaxy Z Flip 3. Daarnaast zien we dezelfde update voor de Galaxy Z Fold 3.

De One UI 5.1 update wordt uitgerold voor de drie smartphones. Hierbij worden verschillende nieuwe verbeteringen doorgevoerd. De meest interessante nieuwe verbetering is de aanwezigheid van de Image Clipper functie. Deze functie werd geïntroduceerd met de Galaxy S23-serie. In de galerij-app kun je een onderwerp op je foto ingedrukt houden, waarna deze virtueel uitgeknipt wordt. Deze kun je als losse afbeelding, of soort van sticker, versturen via andere apps.

De updates zijn vanaf nu beschikbaar op de toestellen. Samen met deze update worden ook verschillende Samsung-apps bijgewerkt en zien we beveiligingsupdate april terug.