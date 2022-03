Samsung Galaxy A73 in stilte aangekondigd

Samsung kwam in de afgelopen week met de nieuwe Galaxy A33 en de Galaxy A53. Grote afwezige was de Galaxy A73, die blijkbaar toch stilletjes is gepresenteerd door de fabrikant. Het toestel heeft veel overeenkomsten met de andere twee modellen.

Samsung Galaxy A73

Het portfolio van Samsung werd in de afgelopen week uitgebreid met de Samsung Galaxy A33 en de Galaxy A53. Beide modellen zullen hun debuut maken in Nederland, zo schreven we eerder. De telefoons, die vier Android OS-updates krijgen, liggen vanaf april in de winkels. Een telefoon die we ook hadden verwacht, maar waar we niets over te horen kregen was de Samsung Galaxy A73, welke de huidige Galaxy A72 op moet gaan volgen.

De telefoon is nu stilletjes door Samsung gepresenteerd. Duidelijk is dat de Samsung Galaxy A73 slechts in een beperkt aantal landen uitgebracht zal worden, en Nederland en België zitten daar naar het schijnt niet bij. Anders hadden we immers hier gelijk met de andere aankondiging wel wat over gehoord.

Qua specificaties komt deze erg overeen met de Galaxy A53. Wel is er een groter scherm; een 6,7 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Dit is 0,2 inch groter dan bij de A53. De Exynos 1280 is vermoedelijk ook bij dit toestel aanwezig, al wordt geen typenummer gedeeld door de fabrikant.

De Samsung Galaxy A73 krijgt 6/8GB RAM mee en 128/256GB opslagruimte. De camera krijgt de meeste aandacht; deze beschikt namelijk over een 108 megapixel camera met optische beeldstabilisatie. Ook bij dit model ontbreekt een telelens. We zien verder een 12 megapixel groothoeklens, en tweemaal een 5MP lens voor diepte en macro. Net als bij de A72 krijgt de Galaxy A73 een 5000 mAh accu met 25W opladen.

Vanaf 22 april moet de Samsung Galaxy A73 verkrijgbaar zijn, al zal dit zoals gezegd dus alleen in geselecteerde markten zijn.

