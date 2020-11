Samsung Galaxy M12 duikt op met enorme 7000 mAh accu

Samsung lijkt er serieus werk van te maken om de accucapaciteit in smartphones te vergroten. Nu zien we de Samsung Galaxy M12 met een gigantische batterij.

Samsung Galaxy M12 met flinke accu

We schreven begin oktober dat Samsung de nieuwe Galaxy M11 uit heeft gebracht in Nederland. Dat toestel heeft een flinke 5000 mAh accu. Het kan echter nog veel groter, zo moet Samsung gedacht hebben. In het geruchtencircuit is de Galaxy M12 opgedoken. Dit toestel zou voorzien zijn van een 7000 mAh accu. We kunnen ons niet herinneren dat er ooit in Nederland een smartphone is verschenen die deze flinke accucapaciteit aanbiedt.

De smartphone zien we op de live foto’s. Volgens de bron krijgt het toestel een 6,7 inch display. Aan de achterkant zien we een quad-camera en er is verder een USB-C aansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Het is niet bekend wanneer Samsung het nieuwe toestel aankondigt. Daarnaast is onbekend of we de telefoon ook in ons land terug gaan zien.