Samsung Galaxy M53 met 5G en 108MP camera komt naar Nederland

In Nederland kunnen we binnenkort een nieuwe smartphone van Samsung verwachten. In april kondigde de fabrikant voor verschillende landen de Galaxy M53 aan; die komt nu ook naar ons land, zo kan DroidApp bevestigen.

Samsung Galaxy M53 naar Nederland

De Samsung Galaxy M53 heeft zijn weg gevonden naar Nederland. Uit de toesteldatabase van DroidApp komt naar voren dat de Galaxy M53 uitgebracht gaat worden in ons land. Het nieuwe toestel werd in april al getoond aan verschillende landen, maar ons land zat daar niet (direct) bij. Tot nu, Belsimpel heeft het toestel alvast opgenomen in het assortiment waarbij je hem vast kunt bestellen. Hoewel een leverdatum nog niet wordt genoemd, komt de prijs neer op 422 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren blauw of bruin.

Maar wat krijg je voor dit bedrag? De Samsung Galaxy M53 is een geavanceerde smartphone met alle mogelijkheden die je nodig hebt. Zo is er een 108 megapixel hoofdcamera, aangevuld met een groothoeklens, diepte- en macrosensor. De smartphone biedt een 6,7 inch Super AMOLED+ beeldscherm, voorzien van 120Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie. Dankzij de aanwezigheid van de MediaTek Dimensity 900 chipset ben je ook zeker van ondersteuning voor 5G. Verder is er 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Alle specificaties hebben we voor je verzameld op de toestelpagina, welke je kunt bereiken via onderstaande button.