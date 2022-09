Samsung Galaxy Note 9 moet het doen zonder updates; Note 10 krijgt minder

Samsung heeft wat wijzigingen doorgevoerd in het updatebeleid van de toestellen in de Note-serie. Voor de Note 9-serie stopt de fabrikant met het uitrollen van updates; voor de twee devices uit de Galaxy Note 10-serie worden minder updates uitgerold voortaan.

Samsung Galaxy Note 9 zonder updates

De Samsung Galaxy Note 9 krijgt niet langer meer updates. Dit blijkt uit het update-overzicht van de Zuid-Koreaanse fabrikant, waar de Note 9 uit geschrapt is. De telefoon werd iets meer dan vier jaar geleden door Samsung aangekondigd en is tot die tijd netjes steeds bijgewerkt. In 2018 verscheen ook onze Galaxy Note 9 review waarin we erg positief waren over de smartphone. Nu is het klaar met de vaste updates, al wordt niet uitgesloten dat het in de toekomst nog een keer een bugfix update verspreidt.

Nieuws is er ook gelijk over de Samsung Galaxy Note 10 en de Galaxy Note 10+. Beide smartphones worden niet langer meer maandelijks bijgewerkt met een update. Uit het updateoverzicht komt naar voren dat Samsung deze twee toestellen voortaan eenmaal per kwartaal zal updaten. Vermoedelijk gaat dit nog een jaar zo door, waarna ook voor de Note 10 de updates stoppen.

Dit nieuws geldt overigens nog niet voor de Galaxy Note 10 Lite, die smartphone verscheen later op de markt en zit in een ander segment. De Note-modellen die hier genoemd zijn vallen nog niet onder de beloofde vijf jaar updates. Dit is pas in 2021 ingevoerd.

