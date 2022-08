Samsung Galaxy S20 FE en Xiaomi Redmi Note 10 Pro ontvangen augustus-update

Voordat september begint rollen verschillende fabrikanten nog een nieuwe update uit. Zo ook Samsung en Xiaomi die dit doen voor de Galaxy S20 FE en de Redmi Note 10 Pro.

Updates voor Samsung en Xiaomi

Samsung rolt voor de Samsung Galaxy S20 FE een nieuwe update uit, zo laat Marianne aan DroidApp weten. De smartphone die in 2020 werd uitgebracht door de fabrikant, krijgt de beveiligingsupdate van augustus 2022. Daarmee krijgt deze smartphone net voor het begin van de maand september deze update aangereikt. Google pakt met de update enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-besturingssysteem. Daarbij heeft Samsung zelf ook eigen patches die met de update meegenomen worden. Er zijn geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd.

Xiaomi heeft ook een update klaargezet, eveneens de beveiligingsupdate van augustus. Deze update wordt uitgerold voor de Xiaomi Redmi Note 10 Pro, zo laat Marco ons weten. De changelog van de 263MB grote update is kort en bondig; enkel de verbeterde systeembeveiliging en geen verdere veranderingen of nieuwe functies. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.