Samsung Galaxy S10-serie, Galaxy A51 en A52 krijgen mei-update

Een nieuwe update staat klaar voor verschillende toestellen van Samsung. De Galaxy S10-serie, de Galaxy A52 en de A51 worden allen bijgewerkt met de nieuwe update van mei. De details zetten we op een rijtje.

Galaxy S10-serie met mei-update

De drie smartphones uit de Galaxy S10-serie worden bijgewerkt met de nieuwe beveiligingsupdate van mei 2022. Deze update komt beschikbaar voor de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e. Samen met deze verbeteringen, zien we in de changelog nog een aantal updates voor bepaalde Samsung-apps.

Galaxy A51 en A52

Dankzij Jesse weten we dat de Samsung Galaxy A51 eveneens de beveiligingsupdate van mei heeft mogen ontvangen. De changelog is gelijk aan die van de Galaxy S10-serie, waarbij we ook zien dat verschillende Samsung-apps bijgewerkt zijn. Eenzelfde update is beschikbaar voor de Galaxy A52.

Bovenop de patches van Google, heeft Samsung ook de eigen mei-patches toegevoegd. Hiermee worden zwakke plekken in Samsung-specifieke dingen aangepakt. Voor de Galaxy A51 heeft de update een grootte van circa 373MB en wordt vanaf nu uitgerold in Nederland voor de genoemde toestellen.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 269,00 euro

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 319,00 euro

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 671,00 euro

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 628,00 euro