Samsung Galaxy A52s ontvangt nieuwe mei-update

De beveiligingsupdate van mei wordt uitgerold naar steeds meer toestellen. Samsung is hiermee goed op stoom. De fabrikant rolt nu voor de Galaxy A52s deze nieuwe update uit.

Mei-update voor Galaxy A52s

De volgende smartphone die door Samsung geüpdatet wordt, is de Samsung Galaxy A52s. De vorig jaar uitgebrachte telefoon van de Koreaanse fabrikant krijgt een nieuwe beveiligingsupdate aangereikt. Ronald meldt aan DroidApp dat zijn Galaxy A52s de beveiligingsupdate van mei heeft mogen ontvangen. Hiermee is het toestel de volgende in het rijtje. De nieuwe security-patch werd eerder al verspreid voor de Samsung Galaxy S22– en S20-serie.

Bovenop de patches van Google, brengt de telefoonfabrikant ook nog haar eigen patches naar de Galaxy A52s. Hiermee worden zaken die Samsung-gerelateerd zijn aangepakt. Zo is er een kwetsbaarheid in Galaxy Themes en in de weer-widget.