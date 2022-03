Samsung Galaxy A52s krijgt maart-update; Poco F3 met Android 12

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy A52s en de Poco F3. Beide modellen krijgen hun eigen update; met de één een nieuwe beveiligingsupdate, de andere een nieuwe Android-update.

Samsung Galaxy A52s krijgt update

Een nieuwe update is beschikbaar voor de Samsung Galaxy A52s. Ricardo laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone is bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Hiermee maakt de telefoon een sprongetje van de februari-patch naar de beveiligingsupdate van maart 2022. Dit is de meest nieuwe patch die voor Android gedownload kan worden. Het is een flinke update van 217,25MB groot.

Poco F3

Voor de Poco F3 wordt eveneens een update uitgerold, zo laat Martin aan ons weten. De smartphone van hem ontvangt de update naar Android 12. Samen met deze update wordt ook de nieuwe versie van de MIUI-skin geleverd; MIUI 13, samen met een nieuwere beveiligingsupdate. Er zijn de nieuwe super-Kristallisatie achtergronden en verbeteringen voor het controlecenter met notificaties.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Wanneer deze beschikbaar zijn, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy A52s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 369,00 euro