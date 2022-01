Samsung Galaxy A52s krijgt Android 12-update

De volgende telefoon van Samsung wordt bijgewerkt met een nieuwe update. De beurt is aan de Galaxy A52s die de update naar Android 12 krijgt.

Galaxy A52s – Android 12

Samsung heeft voor een volgende telefoon de update naar Android 12 klaargezet. In Nederland en België wordt de update naar Android 12 uitgerold voor de Samsung Galaxy A52s. Deze smartphone wordt door de fabrikant niet alleen voorzien van de nieuwste Android-versie, maar ook One UI 4 en de beveiligingsupdate van januari 2022.

Nieuwe functies die je vanaf nu kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld de optie om het beeldscherm nog meer te dimmen. Daarbij worden de interfacekleuren aangepast aan de kleuren van de ingestelde achtergrond en is er het privacydashboard. Hierbij kun je meer machtigingen instellen voor de privacy, en is er de optie om bijvoorbeeld een app toegang te geven tot een schatting van de vakantie in plaats van je actuele positie.