Samsung Galaxy S10-serie en Galaxy Z Flip wordt bijgewerkt met One UI 4.1

Deze week staat volop in het teken van de One UI 4.1 update bij Samsung. De fabrikant rolt de update nu uit voor de toestellen uit de Galaxy S10-serie. Daarbij staat de nieuwe update vol verbeteringen klaar voor de Galaxy Z Flip.

One UI 4.1 voor Galaxy S10 en Z Flip

In de afgelopen dagen zijn al een hoop toestellen door Samsung bijgewerkt met een nieuwe One UI-update; One UI 4.1. Deze update brengt een hoop verbeteringen die je kunt gebruiken op je Galaxy-apparaat. Frank laat nu aan DroidApp weten dat zijn Galaxy S10 de update heeft mogen ontvangen naar One UI 4.1, samen met beveiligingsupdate maart 2022.

Bij de update naar One UI 4.1 hoort een lange lijst met nieuwe functies. Deze hebben onder andere betrekking op de camera. Vanaf nu kun je portreteffecten toevoegen, albums delen als links, en krijg je meer opties voor het maken van portretfoto’s en video’s. De nieuwe Smart Widget zorgt voor ruimtebesparing op je homescreen en kan widgets bundelen waar je doorheen kunt scrollen. Er staan ook nieuwe functies klaar voor Google Duo en meer apps kunnen overweg met Kleurenpalet; een functie die kleuren in apps en de interface aanpast aan de kleur van de ingestelde achtergrond. Diverse Samsung-apps zijn bijgewerkt en je kunt middels RAM Plus het geheugen virtueel uitbreiden.

De update is ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy Z Flip. Voor de toestellen uit de Galaxy S10-serie is de update er voor de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e.

