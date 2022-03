Samsung Galaxy S21-serie en Galaxy A52 krijgen februari-patch

Samsung rolt voor een aantal van haar toestellen een nieuwe update. De fabrikant rolt de februari-update uit voor de Galaxy S21-serie en de Galaxy A52.

4 toestellen voor februari-patch

In Nederland en België worden vier toestellen van Samsung bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Dat is goed nieuws, want de toestellen in kwestie hebben er even op moeten wachten. Het gaat om beveiligingsupdate februari 2022 die uitgerold wordt voor de Galaxy A52, de Galaxy S21, S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Dit terwijl het maart is en de Galaxy S22-serie al de maart-update heeft mogen ontvangen. Daarbij werd eerder al de Galaxy S21 FE al bijgewerkt met de februari-patch.

De update brengt zover bekend geen nieuwe functies of veranderingen met zich mee. Enkel de beveiligingsupdate is dus nieuw bij de smartphones. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

