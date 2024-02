Samsung Galaxy S22-serie, A54 en A53 krijgen februari-update

De sluizen bij Samsung worden goed opengezet. Vijf smartphones worden door de fabrikant bijgewerkt met een nieuwe security-patch, waaronder de Galaxy S22-serie.

Februari-update voor Samsung

De beveiligingsupdate van februari werd van de week al uitgerold voor de Galaxy S23-serie en de nieuwste foldables, daar komen nu nog een paar toestellen bij. Samsung rolt voor in totaal vijf smartphones de nieuwe patch uit. Deze bestaat uit verbeteringen vanuit Google, maar ook vanuit Samsung. We krijgen deze tips van Han en van Raymond.

De update van februari is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+, S22 Ultra, de Galaxy A54 en de Galaxy A53. Zover bekend worden verder geen nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd, en gaat het hierbij enkel om een nieuwe security-patch. Wel voeren fabrikanten bij dit soort updates ook vaak bugfixes door, dus de kans is zeker aanwezig dat dat hier ook het geval is.

Vanaf nu wordt de update aangeboden. Als je hem kunt installeren op je toestel, krijg je hiervan een notificatie. Eventueel kun je via de instellingen > software-update ook handmatig controleren of de update beschikbaar is.

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 344,00 euro

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 509,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 689,00 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 855,00 euro