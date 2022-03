Samsung Galaxy S22 Ultra: dit zijn de 3 beste innovaties (adv)

Samsung heeft met de Galaxy S22-serie een interessante reeks smartphones aangekondigd. Als nieuw S-model en tevens opvolger van de Note, is er de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dit toestel heeft alles aan boord om te voorzien in je wensen en eisen. We zetten de drie beste innovaties van dit toestel op een rij.

Innovaties bij de Samsung Galaxy S22 Ultra

Met de nieuwe high-end serie van Samsung is het portfolio van de Zuid-Koreaanse fabrikant in februari weer verder uitgebreid. De fabrikant heeft hiervoor de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Samsung S22 Ultra aangekondigd. De telefoons zijn uitgerust met alle snufjes en mogelijkheden die bij het dagelijks gebruik goed van pas kunnen komen. Tijd om dieper in te duiken in de verschillende mogelijkheden die de Samsung Galaxy S22 Ultra te bieden heeft.

S Pen

Een belangrijke eigenschap van de Samsung Galaxy S22 Ultra is de aanwezigheid van de S Pen. De Galaxy S22 Ultra is de eerste Galaxy S-smartphone met een geïntegreerde S Pen. Dit betekent dat je de S Pen kunt opbergen in het toestel zelf. Je hoeft niet langer meer een hoesje te hebben om daarin de stylus op te bergen zoals bij het vorige model moest. Met de S Pen heb je ook gelijk een groot aantal nieuwe mogelijkheden die je kunt gebruiken.

De S Pen kan gebruikt worden om te schrijven, te tekenen, of je telefoon te bedienen. Volgens Samsung is de latentie zo goed dat iedere streep die je zet, zo natuurlijk aanvoelt als een pen op papier. De S Pen laat je bijvoorbeeld ook handig schermafbeeldingen maken. Door met de S Pen een selectie te maken kun je een gekozen gedeelte van het scherm opslaan als screenshot. Hierbij kun je ook kiezen uit verschillende vormen, wil je bijvoorbeeld een cirkelvormige screenshot dan wordt dat met de S Pen mogelijk gemaakt.

Bij het maken van een schermafbeelding kun je ook direct schrijven op het scherm. Überhaupt is één van de vele voordelen dat je met de S Pen kunt schrijven. Een handig voordeel is bijvoorbeeld dat je handgeschreven tekst in de Samsung Notes app omgezet kan worden in een getypte tekst. Door de S Pen boven het scherm te houden is het mogelijk om bepaalde opties te krijgen, en kun je ook tekst selecteren om deze vervolgens direct te vertalen, erg handig! Verder kun je direct op het startscherm een notitie maken. Je kunt de stylus ook gebruiken als afstandsbediening, voor tijdens een PowerPoint-presentatie of voor het maken van een foto, waarbij je met een druk op de knop van de S Pen, het beeld vastlegt.

Camera

De camera heeft eveneens veel aandacht gekregen bij de Samsung Galaxy S22 Ultra. De smartphone, die we eerder al besproken hebben in onze Galaxy S22 preview, heeft een andere cameramodule dan de twee andere toestellen uit de serie. De hoofdcamera telt 108 megapixel, er is een 12 megapixel groothoeklens en tweemaal een 10 megapixel telefoto-lens met ondersteuning tot maximaal 10x zoom. Zowel de hardware als de software moet nu helemaal klaar zijn voor de beste nachtmodus die je in een cameratelefoon terug kunt vinden. De grote pixelsensor vangt meer licht en middels Super Clear Glass & Lens wordt lensflare voorkomen.

Beeldscherm

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft een Dynamic AMOLED 2X Display met Vision Booster. Een hoop technische termen, maar het gaat uiteindelijk om de werkzaamheid in de praktijk. We zien een helder scherm die dankzij de helderheid van maximaal 1750 nits voorkomt dat het beeld gaat schitteren. Er is een verversingssnelheid van 120Hz waardoor het scrollen nog soepeler verloopt. Zowel de voor- als de achterkant van de Galaxy S22 Ultra zijn voorzien van Corning Gorilla Glass Victus. Hiermee is het nog beter bestand tegen vallen en krassen. Het scherm loopt aan de zijkanten door, voor een extra luxe uitstraling.