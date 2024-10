Samsung Galaxy S23-serie, Galaxy A35 en A55 ontvangen beveiligingsupdate oktober

Een aantal toestellen van Samsung worden bijgewerkt met de oktober-update. Deze keer zien we de update voor de modellen uit de S23-serie, en voor de Galaxy A35 en A55. De oktober-update brengt verschillende verbeteringen in de beveiliging van het Android-systeem, maar ook Samsung zelf brengt verbeteringen met deze update.

Update voor S23, A35 en A55

We hebben al de nodige toestellen gezien van Samsung, welke bijgewerkt werden met een update naar een nieuwe security-patch. Nu is het de beurt aan de volgende lichting. Samsung geeft de beveiligingsupdate van oktober nu uit voor de modellen in de Galaxy S23-serie, de Galaxy A35 de Galaxy A55. Concreet betekent dit dat in de serie de Galaxy S23, de S23+ en de S23 Ultra worden geüpdatet naar de nieuwste security-patch. De Galaxy S23 FE krijgt later de update. We krijgen deze berichten onder andere van Richard en Jarno het signaal dat de nieuwe update wordt verspreid.

Bovenop de tientallen patches die Google zelf brengt met de update, heeft Samsung zelf ook nog patches toegevoegd. Deze pakken zaken aan in de hard- en software van Samsung zelf. De update wordt uitgerold voor de genoemde toestellen. Als je deze kunt downloaden, dan krijg je hier een melding van op je smartphone. Via het menu met instellingen, kun je ook handmatig controleren of er een update voor je telefoon klaarstaat.

