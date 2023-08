Samsung Galaxy S23-serie: beveiligingsupdate augustus beschikbaar

Het heeft even geduurd, maar er is goed nieuws voor degenen met een toestel uit de Galaxy S23-serie. De smartphoneserie van Samsung wordt bijgewerkt met de augustus-update. De update liet lang op zich wachten.

Augustus-update voor Galaxy S23-serie

De bezitters van de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra krijgen vanaf nu een update aangeboden op hun smartphone. Het is beveiligingsupdate augustus die nu klaarstaat voor de drie smartphones. De update liet lang op zich wachten en werd eerder al wel verspreid voor vele andere toestellen van Samsung. Waarom de update voor de high-end reeks langer op zich liet wachten, is niet bekend.

Vele DroidApp-lezers, waaronder Jan, Patrick en Bert laten ons weten dat ze de update hebben binnengekregen. Bovenop de patches van Google heeft Samsung ook eigen patches toegevoegd, waarmee kwetsbaarheden aan de kant van Samsung zelf ook aangepakt worden.

Het is een flinke update met een grootte van een kleine 1,3GB. Samsung belooft ook dat de stabiliteit en betrouwbaarheid van het apparaat is verbeterd. Mogelijk zijn er ook nog enkele bugfixes en optimalisaties doorgevoerd, maar daarover wordt door Samsung niet in detail getreden. Verschillende Samsung-apps zijn ook bijgewerkt naar een nieuwe versie.

Als je de update kunt downloaden voor je telefoon, krijg je hier een melding van op je toestel.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro