Samsung Galaxy S23 en Note 20 krijgen beveiligingsupdate van september

Een nieuwe update staat klaar voor de modellen uit de Samsung Galaxy S23-serie en Note 20. Samsung rolt voor de smartphones de nieuwste security-patch uit. Daarbovenop heeft het merk nog eigen patches toegevoegd. Zo zijn de smartphones weer helemaal bij de tijd.

Galaxy S23-serie met september-update

Samsung rolt de nieuwe beveiligingsupdate van september uit voor de modellen uit de Galaxy S23-serie. De smartphonereeks krijgt de nieuwe security-patch vanaf nu aangeboden in Nederland, en in andere Europese landen. We worden hierop geattendeerd door onder andere Jan, Dennis en Bert. De update kan vanaf nu gedownload worden voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra.

Google zelf heeft tientallen zwakke plekken in de beveiliging aangepakt met de update. Samsung zelf heeft ook het één en ander verbeterd aan de update en komt met nog verschillende eigen patches. Zover bekend zijn er verder geen wijzigingen of nieuwe functies toegevoegd aan de update. De update is 330MB groot en wordt vanaf nu aangeboden op de smartphone.

Galaxy Note 20

De twee smartphones uit de Note 20-serie krijgen de update eveneens aangeboden. Dit laat Evert ons weten. Ook hier zien we enkel de nieuwe beveiligingsupdate van september, zonder verdere veranderingen of aanpassingen.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro