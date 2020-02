Samsung Galaxy S9/S9+: beveiligingsupdate februari 2020 beschikbaar

Voor de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ heeft de fabrikant een nieuwe update klaargezet. Vanaf nu kan de beveiligingsupdate van februari gedownload worden.

Februari-update voor Galaxy S9

De Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ kunnen allebei bijgewerkt worden met een nieuwe software-update. Samsung stelt beveiligingsupdate februari 2020 beschikbaar voor de telefoon. In de changelog staat dat de beveiliging van het apparaat verbeterd is, maar verder zien we geen veranderingen.

Het ligt echter voor de hand dat Samsung achter de schermen nog wat bugs heeft opgelost en dat het wat optimalisaties heeft doorgevoerd. De update voor de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ heeft een grootte van ongeveer 103MB. Wanneer de update voor je smartphone beschikbaar is, krijg je hiervan een melding.

