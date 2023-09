Samsung Galaxy Tab A8 en S6 Lite krijgen grote One UI 5.1.1 update

Twee tablets van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe update. Het is de grote update naar One UI 5.1.1, welke vanaf nu gedownload kan worden voor de Samsung Galaxy Tab A8 en de Galaxy Tab S6 Lite.

Tablets worden bijgewerkt

Samsung rolt updates uit voor een aantal van haar tablets, zo horen we van lezers Theo en Sally. Zowel de Samsung Galaxy Tab A8 als de Galaxy Tab S6 Lite krijgen beiden de update naar One UI 5.1.1. Dit is de nieuwste versie van de skin van Samsung. Deze is gebaseerd op Android 13.

Samsung geeft de twee tablets niet alleen een update vol nieuwe functies, er worden ook nog verschillende systeemapps bijgewerkt, net als de beveiligingsupdate van augustus 2023.

One UI 5.1.1 brengt verschillende nieuwe functies. Zo kun je nu in de taakbalk kiezen voor meer recente apps (vier in totaal), kun je bestanden, app-pictogrammen slepen en neerzetten met twee handen, wordt het geheugenbeheer verbeterd en zijn er verschillende verbeteringen voor het multitasken. Verder heeft Samsung gewerkt een de fotobewerking. Je kunt nu filters en tonen kopiëren en plakken van de ene bewerkte foto, naar een andere foto.