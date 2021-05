Samsung Galaxy Tab S5e krijgt Android 11; beveiligingsupdate mei voor Galaxy S9

Drie apparaten van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Goed nieuws is er voor de bezitters van de Samsung Galaxy Tab S5e, waarvoor Android 11 wordt uitgerold. Daarbij is er een nieuwe beveiligingsupdate voor de Galaxy S9 en Galaxy S9+.

Galaxy Tab S5e krijgt Android 11

De Samsung Galaxy S5e krijgt vanaf nu in Nederland en België een Android-update aangereikt. De tablet die op de markt gebracht werd met Android 9 Pie, krijgt nu haar tweede Android-update en wel naar Android 11. Opvallend is dat het 4G-model eerder al de update kreeg; de WiFi-variant krijgt hem vanaf nu, zo laat Patty weten. Samen met Android 11 wordt de tablet ook bijgewerkt met One UI 3.1 en beveiligingsupdate maart.

Dankzij Android 11 en One UI 3.1 kun je profiteren van nieuwe functies en verbeteringen. Denk aan optimalisaties in de privacy met meer opties. Verder zijn de notificaties verbeterd, net als de mediaspeler. Gebruikers krijgen verder verbeterde cloudintegratie en oogbescherming. Ook in de interface en camera-app zijn er (kleine) interface-wijzigingen doorgevoerd.

Galaxy S9 en S9+

Beide toestellen uit de Galaxy S9-serie krijgen ook een nieuwe update aangeboden. Zowel de Galaxy S9 als de Galaxy S9+ worden geüpdatet naar beveiligingsupdate mei 2021. Opvallend is dat, aangezien Samsung in april bekend maakte dat het niet langer meer de Galaxy S9 een maandelijkse update gaat geven. De toestellen krijgen samen met de nieuwe security-patch ook verbeterde Quick Share.

