Samsung Galaxy Z Flip 3 krijgt update, net als Asus ZenFone 8 en Realme 8

Eindelijk is er een nieuwe update beschikbaar voor de Samsung Galaxy Z Flip 3. En deze update komt als geroepen voor de bezitters van de nieuwe vouwbare smartphone van het bedrijf. Ook zien we een update voor de Realme 8 en Asus ZenFone 8.

Samsung Galaxy Z Flip 3 met update

De bezitters van de Samsung Galaxy Z Flip 3 hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is er een nieuwe update voor het toestel. Fijke laat aan ons weten dat haar toestel beveiligingsupdate september heeft mogen ontvangen. Dit heeft relatief lang geduurd. Sinds het begin is het toestel voorzien van beveiligingsupdate juli, en sindsdien is er geen nieuwe (security-) update voor het toestel verschenen, zo laat Fijke weten. Voor Samsung is dat vrij opmerkelijk, gezien toestellen doorgaans goed bijgehouden worden met updates. Samsung doet goede zaken met de Galaxy Z Flip 3. Eerder werd al bekend dat het toestel veel beter verkocht wordt dan voorspeld.

Realme 8 en Asus ZenFone 8

Voor twee andere toestellen staan ook updates klaar. Gebruikers van de Asus ZenFone 8 zien beveiligingsupdate augustus binnenkomen, zo laat Wim aan DroidApp weten. Goed nieuws is er ook voor de Realme 8. Deze smartphone wordt bijgewerkt met een lijst aan verbeteringen. Adrie meldt een lijst aan verbeteringen voor het toestel. Eén van de verbeteringen is de toevoeging van beveiligingsupdate september. De rest van de verbeteringen vind je in onderstaande screenshot.

Realme 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 174,00 euro