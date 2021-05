Samsung rolt nieuwe beveiligingsupdate uit voor Galaxy A52 en A40

Samsung rolt voor twee van haar toestellen een nieuwe update uit. Gebruikers zien een update verschijnen voor de Samsung Galaxy A52 en ook voor de A40 staat een nieuwe security-patch klaar.

Update voor Galaxy A52

We beginnen in dit artikel met de update voor de Samsung Galaxy A52. Voor de smartphone, die we uitgebreid hebben getest in de Samsung Galaxy A52 review, staat de meest recente security-patch voor Android klaar. Dit is beveiligingsupdate mei 2021 en dicht enkele tientallen in de beveiliging van Android. Uit de changelog, die door Joost aan ons is gestuurd, worden verder geen noemenswaardige veranderingen gemeld. Behalve dat de stabiliteit van functies wordt verbeterd. Dit zijn waarschijnlijk verbeteringen achter de schermen. Het lijkt erop dat het 5G-model van de Galaxy A52 als eerst de update krijgt.

Galaxy A40

Voor de Samsung Galaxy A40 wordt ook een nieuwe update vrijgegeven. Vorige maand werd Android 11 voor de smartphone uitgerold. Nu lijkt het erop dat Samsung een verbeter-update klaar heeft gezet voor de Samsung Galaxy A40. De telefoon wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate april 2021, zo laten lezers aan DroidApp weten. In de changelog van de update wordt verder gesproken over stabiliteitsverbeteringen voor WiFi-tethering. De update is een kleine 130MB groot.

