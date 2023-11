Samsung rolt november-update uit voor Galaxy A52s, Z Flip 5 en Fold 5

De twee meest recente foldables van Samsung krijgen een nieuwe security-patch aangereikt. We zien de november-update aankomen op de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. Daarbij is de update er ook voor de Galaxy A52s. Wat brengt de update nog meer?

November-update voor Fold en Flip

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. De smartphones krijgen vanaf nu de beveiligingsupdate van november binnen. Deze nieuwe update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het besturingsysteem. Daar heeft Samsung bovenop eigen patches toegevoegd.

Dank voor de tip, Edwin!

Opvallend is dat het nog niet de update naar Android 14 met One UI 6 is. Volgens een van de week verschenen schema zouden we die mogelijk deze week al terug gaan zien bij de smartphones. Voor nu moeten we het doen met de 380MB grote november-update. Deze kun je vanaf nu downloaden voor de telefoons.

We krijgen van Raymond de tip door dat ook de Galaxy A52s bijgewerkt wordt met de november-update. Ook hiervoor dus nog niet de Android 14-update. De update heeft een grootte van zo’n 267MB.