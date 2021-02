Samsung verspreidt Android 11 met One UI 3.0 voor Galaxy M31

Samsung heeft een interessante update klaargezet voor de Samsung Galaxy M31. De telefoon uit het middensegment ontvangt de update naar Android 11 met een reeks verbeteringen en nieuwe functies. Zo zien we ook een nieuwe versie van de Samsung-skin.

Galaxy M31 krijgt Android 11

De update naar Android 11 is vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy M31, zo laat Bert aan ons weten. De smartphonefabrikant heeft de update vanaf nu beschikbaar gesteld in Nederland. Dit betekent dat je gebruik kunt maken van de nieuwe functies uit de nieuwste Android-versie. Denk aan meer privacy-opties, verbeterde meldingen, schermopname en verbeterde bediening van de muziekspeler in de notificatiebalk. Ook kent de nieuwe Android-versie nog meer verbeteringen.

Samen met Android 11 wordt de Samsung Galaxy M31 ook voorzien van One UI 3.0. Hiermee heeft Samsung verschillende (interface) verbeteringen doorgevoerd. Verder zien we beveiligingsupdate januari 2021 welke meegeleverd is met de update. Als je de update op je toestel kunt downloaden krijg je hiervan een melding op je toestel.