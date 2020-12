Samsung blikt vooruit op 2021; mogelijk toch nieuwe Note op komst

Samsung heeft een bericht gedeeld waarin het vooruit blikt op het komende jaar. Het merk zal volgend jaar weer van alles uit de kast trekken, en dat gaat verder dan alleen de Galaxy S21-serie. Mogelijk komt er zelfs een nieuwe Note. Wat kunnen we verwachten?

Vooruitblik van Samsung

Het jaar 2020 zal voor velen een jaar zijn om zo snel mogelijk te vergeten. Samsung blikt alvast vooruit op wat we in 2021 kunnen verwachten. Tevens wordt teruggekeken op het huidige jaar, waarbij het jaar in het teken stond van video’s (videocalls, challenges en virtuele feestjes). Volgens Samsung moet 2021 op videogebied een episch jaar worden.

Maar Samsung heeft meer plannen, zo stelt TM Roh, President Mobile Communications Business van Samsung. Zeer geavanceerde AI-mogelijkheden worden verder geperfectioneerd en uitgebreid, en ook moet de camerakwaliteit meer aandacht krijgen. TM Roh zegt hierover het volgende;

“Onze technici en ontwikkelaars hebben hard gewerkt om de toch al zeer geavanceerde AI-mogelijkheden op Galaxy-devices verder te perfectioneren en uit te breiden. De toestellen blijven onverminderd lering trekken uit jouw activiteiten en dagelijkse routines om betere foto’s en video’s te maken. Daarnaast staan voor 2021, naast heel veel andere dingen, de verdere maximalisatie van accuduur en opslagruimte en de optimalisatie van displays op stapel. Bij de uitbreiding van al deze gepersonaliseerde mogelijkheden draait het altijd om één persoon: jou, de gebruiker. We willen je in staat stellen om probleemloos productief te zijn en precies te doen wat jij leuk vindt.”

TM Roh laat verder weten dat de Galaxy Note-ervaring geanalyseerd is en dat de meest geliefde features komend jaar aan andere devices in de line-up toegevoegd worden. Al langer gaan er berichten over de ondersteuning van de S Pen bij de Galaxy S21 Ultra. Welke functies we verder kunnen verwachten is onduidelijk.

Galaxy Note

Er gaat al enige tijd het bericht dat Samsung zou stoppen met de Galaxy Note-serie. Daarover wordt door TM Roh niet gesproken. Dat bepaalde functies van de Note ook naar andere toestellen komen, zegt niet dat er geen nieuwe Note onderweg is. Volgens een Koreaanse bron, die informatie heeft van een Samsung-medewerker die anoniem wil blijven, komt er wel degelijk een nieuwe Galaxy Note. De bron zegt hierover het volgende; “Samsung bereidt zich voor op een Galaxy Note-lancering voor volgend jaar”. Helaas blijft het bij deze informatie en blijft het verder onduidelijk.

We houden de berichten natuurlijk voor je in de gaten. Allereerst zal Samsung de nieuwe Galaxy S21-serie aankondigen. Deze wordt mogelijk op 14 januari verwacht.

