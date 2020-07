‘Samsung wil in 2021 sommige smartphones leveren zonder oplader’

Er gaan nieuwe geruchten rond over plannen van Samsung. De fabrikant zou vanaf volgend jaar niet alle smartphones meer willen leveren met een oplader. Nu worden nog alle smartphones met een oplader geleverd, maar dat kan zomaar eens veranderen.

‘Samsung zonder lader’

Uit informatie van Koreaanse media zou blijken dat Samsung vanaf het jaar 2021 wil stoppen met het meeleveren van opladers bij iedere telefoon. De informatie zou afkomstig zijn van bronnen van Samsung in Zuid-Korea. Het zou niet gaan om alle telefoons, zo meldt de bron, maar om sommige modellen. Hierbij is niet duidelijk om welke toestellen het gaat.

Samsung zou met het niet meeleveren van een lader het doosje van de smartphone kleiner kunnen houden. Dit bespaart dan weer ruimte bij transport. Omdat veel mensen in huis nog een oplader hebben liggen, zorgt een nieuwe lader ook voor een grotere berg van elektronisch afval. Door te stoppen met het automatisch meeleveren, kan het aandeel van opladers hierin wat verkleind worden.

Of de berichten echt kloppen, dat is nog de vraag. Overigens zien we nu, vooral bij high-end smartphones, dat fabrikanten steeds hogere laadsnelheden toevoegen aan smartphones. Hier is dan wel een nieuwe lader voor nodig. We verwachten dat bij high-end toestellen dus voorlopig nog wel een oplader meegeleverd wordt.