OnePlus maakt serieus werk van toestel met draadloos opladen

We vinden het op een groot aantal high-end smartphones; draadloos laden. OnePlus begon er een hele tijd niet aan, maar dat tij lijkt nu te keren.

Draadloos laden bij OnePlus

OnePlus lijkt haar nieuwe high-end smartphone-serie, de OnePlus 8-lijn te voorzien van draadloos laden. Er gingen al langer berichten rond over dat de fabrikant hun nieuwe telefoon hiervan zou willen voorzien, maar deze geruchten worden versterkt door een nieuw bericht. OnePlus heeft zich aangesloten bij een zogenoemd samenwerkingsverband voor het draadloos opladen, WPC.

We vinden draadloos laden bijvoorbeeld al langer bij Samsung

Het was voor OnePlus een bewuste keuze om toestellen niet te voorzien van draadloos opladen. Het zou de prijs van een toestel verhogen. Om die reden heeft de fabrikant eerder al extra opties laten schieten. Een bekend argument is het weglaten van de IP-certificering, terwijl de toestellen net zo waterdicht waren als een toestel met deze certificatie. De reden hiervan is dat fabrikanten betalen voor een dergelijk certificaat.

Het is nog niet bevestigd dat de OnePlus 8-serie draadloos opladen krijgt. Het is wel zeker dat een toekomstig OnePlus-toestel de nieuwe feature krijgt. Wel is duidelijk dat de OnePlus 8 een 120Hz beeldscherm meekrijgt. OnePlus ziet mogelijk wel af van een pop-up camera die het bij de vorige 7 en 7T-serie gebruikte.

