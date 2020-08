Sim-only aanbiedingen augustus 2020: nog meer voordeel deze zomer

Tijdens de verschillende aanbiedingen van diverse providers kun je profiteren van voordeel. Wil je meer data, of juist korting op je maandlasten? DroidApp zet handig de beste sim-only aanbiedingen van augustus 2020 op een rij.

Sim-only aanbiedingen augustus

Iedere maand hebben providers weer nieuwe acties waardoor je kunt profiteren van verschillende aanbiedingen. Handig, want je kunt hierdoor mooi weer geld besparen, dat deze zomer weer goed van pas kan komen voor iets anders.

In dit artikel zetten we de beste sim-only aanbiedingen van augustus 2020 op een rij.

Tele2

Deze maand kun je weer met voordeel terecht bij Tele2. Tijdens de ‘Dit wil ik weken’ krijg je extra korting op bijvoorbeeld de flinke 7GB bundel. De bundel met 7GB aan data, samen met 200 minuten/sms’jes kost je in totaal 12,00 euro per maand. Dat is nog eens een mooi voordeel.

Alle details en bestellen bij Tele2

Simpel

Tijdens de ‘Stop met zoeken’ aanbiedingen van Simpel profiteer je van verschillende kortingen. De meest interessante deal is de aanbieding met 4GB internet en onbeperkt bellen voor slechts 10,00 euro per maand. Bij Simpel wordt gebruik gemaakt van het bekroonde netwerk van T-Mobile.

Alle details en bestellen bij Simpel

Vodafone

Bij Vodafone krijg je een deal op een sim-only abonnement tijdens de Vodafone Runners aanbieding. Je bespaart al 25,00 euro omdat je geen aansluitkosten hoeft te betalen. Daarnaast krijg je meerdere euro’s per maand korting op je abonnement. Met de Red-abonnementen krijg je 5G-toegang. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je dubbel zoveel data, tot 5,00 euro per maand korting en een tv-pakket naar keuze.

Alle details en bestellen bij Vodafone

Youfone

Youfone maakt gebruik van het netwerk van KPN. In augustus krijg je dubbel zoveel data zolang je abonnement loopt. De bundel met 6GB internet en onbeperkt bellen en sms’en kost je 12,00 euro per maand. Je betaalt eenmalig 15,00 euro aansluitkosten.

Alle details en bestellen bij Youfone

T-Mobile

Bij T-Mobile werd deze week het 5G-netwerk geactiveerd. De provider geeft klanten met een Unlimited-abonnement toegang tot het 5G-netwerk, zonder Unlimited betaal je 2,00 euro per maand voor toegang tot 5G. Een bundel met 5GB internet en 120 minuten/sms kost je 17,50 euro per maand. Heb je T-Mobile Thuis of op hetzelfde adres een ander abonnement van de provider, krijg je meer data en korting op je maandkosten. Voordeel van T-Mobile is dat je na het bereiken van je datalimiet, gewoon door kunt blijven internetten maar dan tegen een lage snelheid. Dus geen extra kosten.

Alle details en bestellen bij T-Mobile

Simyo

Bij Simyo kun je tot en met 31 augustus gebruik maken van de Doe je ding-deals. Hierbij krijg je extra kortingen. Overigens kun je ook bij Simyo een eSIM aanvragen, mocht je toestel dit ondersteunen. Heb je thuis KPN Vast Internet, dan krijg je dubbel zoveel data. De bundel met 200 min/sms en 6GB internet kost 14,00 euro per maand.

Alle details en bestellen bij Simyo

Lebara

Onder de noemer ‘Je weet zelf wat je nodig hebt’, stunt Lebara met een aanbieding op het sim-only abonnement. Je maakt gebruik van het (4G-) netwerk van KPN en je kunt maandelijks je abonnement naar boven of naar beneden bijstellen. Voor 10,00 euro per maand heb je 150 minuten, 150 sms’jes en 5GB.

Alle details en bestellen bij Lebara

Ben

Bij Ben, waarbij je gebruik maakt van het netwerk van T-Mobile, kun je profiteren van meer data voor hetzelfde geld. De bundel met 5000MB, gecombineerd met 100 minuten/sms op 4G-snelheid kost 10,50 euro per maand.

Meer aanbiedingen

Dit zijn de beste sim-only aanbiedingen van augustus 2020. Benieuwd naar aanbiedingen van andere providers deze maand? Zie hieronder de links naar de desbetreffende providers.