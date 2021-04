Sony presenteert nieuwe Xperia’s: volg de livestream

Deze ochtend gaat het gebeuren; Sony komt met de aankondiging van één of meerdere nieuwe Xperia-devices. Wil je niks missen, dan kun je de aankondiging zometeen via de livestream volgen.

Sony Xperia livestream

Normaliter heeft Sony tijdens het Mobile World Congress in Barcelona een aankondiging gepland staan, maar die beurs is uitgesteld. Waar deze normaal in februari plaatsvindt, is dat nu in juni. Voor veel fabrikanten is dat toch te laat om hun nieuwe high-end smartphone aan te kondigen. Dat betekent losse aankondigingen, en dat zien we ook terug bij Sony. Daarbij heeft Sony al afgezegd voor de beurs.

In de nieuwe teaser die de fabrikant voorafgaand aan de livestream deelt, zien we een focus op multimedia en camera. Verschillende producten van Sony komen aan bod in de video en dus krijgen we al een idee van wat we kunnen verwachten van Sony.

Zeker is in ieder geval dat we de Sony Xperia 1 III te zien krijgen. Ditzelfde geldt voor de Sony Xperia 10 III. Mogelijk heeft Sony nog meer in petto. De aankondiging is vandaag, 14 april, om 09:30 uur Nederlandse tijd. Natuurlijk houden wij je uitgebreid op de hoogte. Je kunt de livestream hieronder direct volgen.