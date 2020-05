Sony rolt update naar Android 10 uit voor Xperia 10 en 10 Plus

Voor de twee toestellen uit de Xperia 10-serie heeft Sony een nieuwe update klaargezet. Gebruikers van de Xperia 10 en Xperia 10 Plus krijgen Android 10 aangeboden. De update liet even op zich wachten.

Xperia 10 (Plus) krijgt Android 10

We hebben goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Sony Xperia 10 en Xperia 10 Plus. Allebei de smartphones, welke in februari 2019 uitgebracht werden, ontvangen een grootse update. Met regelmaat krijgen de twee smartphones een beveiligingsupdate, maar nu is het de beurt aan de Android 10 update. Eerder werd door Sony gezegd dat de update ‘begin 2020’ zou verschijnen.

Sony rolt de Android 10-update uit voor de Xperia 10 en Xperia 10 Plus, samen met de beveiligingsupdate van maart 2020. Als eerst wordt de update in verschillende landen verspreid. Het is niet helemaal duidelijk of Nederland ook tot de gelukkigen behoort. Als de update voor jouw Xperia 10 of Xperia 10 Plus beschikbaar is, krijg je een melding hiervan op je smartphone.

Sony Xperia 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 269,00 euro