T-Mobile compenseert SMS-stemmers van Songfestival

Veel klanten van telecomprovider T-Mobile, die hebben geprobeerd te stemmen tijdens het Eurovisie Songfestival, liepen tegen problemen aan. De provider heeft nu nieuws voor deze klanten.

Stemmers Songfestival bij T-Mobile

In het weekend van het Songfestival stond Rotterdam op zijn kop. Deelnemers uit binnen- en buitenland hebben er in die week een mooie show van gemaakt. Kers op de taart was natuurlijk de finale.

Toch was niet alles koek en ei bij de finale. Uit inventarisatie van DroidApp kwam naar voren dat zeker honderden SMS-stemmen niet meegeteld zijn bij de finale. Volgens organisator EBU zijn zeker 800 klachten binnengekomen en aangezien sommigen meermaals hebben gestemd, kan het aantal gemiste stemmen uitkomen op duizenden.

Gebruikers kregen in dat geval een SMS terug met de tekst “Bedankt voor uw deelname. Helaas is de voting al afgelopen”. Dit was een SMS die uren na het versturen van de stem-SMS werd teruggestuurd. We kregen signalen dat het probleem niet alleen bij T-Mobile lag, maar dat lijkt nu toch wel te zijn.

In een SMS aan de stemmers laat T-Mobile nu weten dat er compensatie is voor degenen die hun stem per SMS hebben uitgebracht. In de SMS staat dat deze klanten de kosten voor die sms’jes terugkrijgen van T-Mobile.

“Beste klant, Je hebt vorig weekend per sms gestemd tijdens het Eurovisie Songfestival. Sommige sms’jes telden onterecht niet mee. Sorry! De kosten voor deze sms’jes krijg je natuurlijk van ons terug. De vergoeding staat op je eerstvolgende factuur. Groeten, T-Mobile”.