The Voice keert terug met The Talent Scouts; thuis meestemmen per app

Na de vele berichten over The Voice of Holland en het grensoverschrijdend gedrag, keert de talentenjacht terug op de buis. Het programma zal ‘The Talent Scouts’ gaan heten en thuis krijg je meer te zeggen.

The Talent Scouts

Er is de afgelopen maanden veel om te doen geweest; het grensoverschrijdende gedrag bij televisieprogramma The Voice of Holland. De toekomst leek nogal onzeker, maar inmiddels is er wat meer duidelijkheid. Het geheel, dat ook wel omschreven wordt als The Voice 2.0, wordt in een nieuw jasje gestoken en gaat door onder de naam The Talent Scouts.

We zien een hoop overeenkomsten tussen The Voice en The Talent Scouts. Zo blijven de draaiende stoelen met de knoppen, de coaches die voortaan scouts worden genoemd en (jonge) zangtalenten. In plaats van de bekende rode kleur, is de studio in blauw gehuld. De opnames zouden grotendeels al geweest zijn.

Anders is dat de coaches elkaar niet meer hoeven af te troeven met hun mening, maar dit laten blijken met een geldbedrag van tenminste 500 euro. Op deze manier kan de kandidaat kiezen met wie hij of zij in zee wil gaan. Het geld kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van een liedje. De coaches in The Talent Scouts zijn Angela Groothuizen,. Saillant, Tabitha, Flemming, Nicky Romero en Donnie.

Thuiskijkers krijgen ook een grotere rol. Zo wordt er gewerkt aan een app waarmee de thuiskijker zijn of haar stem kan laten horen. Dit zal sowieso in de finale het geval zijn. The Talent Scouts wordt een stuk korter uitgezonden dan TVOH. De eerste aflevering is op 8 juli, op SBS6. De finale is in augustus. In totaal zijn er zes afleveringen.